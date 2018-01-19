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Genel Sekreterler yarın 11.00’de CTP’de buluşuyor

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Genel Sekreterler yarın 11.00’de CTP’de buluşuyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterleri başkanlığındaki komiteleri, dörtlü koalisyon görüşmeleri çerçevesinde yarın saat 11.00’de CTP Genel Merkezi’nde bir araya ...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterleri başkanlığındaki komiteleri, dörtlü koalisyon görüşmeleri çerçevesinde yarın saat 11.00’de CTP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Dört siyasi partinin genel başkanları, erken genel seçimin ardından koalisyon arayışları çerçevesinde bugün ilk resmi görüşmeyi yapmıştı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti başkanlarının resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını, yarın sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını söylemişti.

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