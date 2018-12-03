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Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanlar için son tarih 6 Aralık…

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Genel Tarım Sigortası Fonu, tahıl, yem bitkileri, meyve ağacı ve her türlü ekilen veya dikilen sebze için yarından itibaren 3 gün daha beyan kabul edileceğini duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanlar için son tarih 6 Aralık…

Genel Tarım Sigortası Fonu, tahıl, yem bitkileri, meyve ağacı ve her türlü ekilen veya dikilen sebze için yarından itibaren 3 gün daha  beyan kabul edileceğini duyurdu. 

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yazılı açıklamasında, “Tahıl ( Arpa, Buğday, Yulaf, Hâsıllık, Tiritikale), Yem Bitkileri (Fiğ-Vigo, Favetta), Meyve Ağacı (Narenciye, Zeytin, Harup, Bağ ve diğer Ağaç olarak dikilen) ve her türlü ekilen ve/veya dikilen sebze için beyan yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden 4-6 Aralık tarihleri arasında (her iki tarih dahil) beyan alınacağını” kaydetti. 
Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceğini ifade eden Kızılduman, ilk kez beyan edilecek parsellerin evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyeceğini belirtti. 
Kızılduman, ayrıca 2017-2018 üretim yılında hiç itiraz yapmayan üreticilerden de 4- 6 Aralık tarihleri arasında (her iki tarih dahil)  itiraz alınacağını kaydetti.

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