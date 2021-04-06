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Gergerlioğlu cezaevinden yazdı: Moral bozmak yok; yapacak çok işimiz var

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Hapis cezasının onanmasının ardından cezaevine götürülen eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Moral bozmak yok. Yapacak çok işimiz var” dedi.
Gergerlioğlu cezaevinden yazdı: Moral bozmak yok; yapacak çok işimiz var

Hapis cezasının onanmasının ardından cezaevine götürülen eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Moral bozmak yok. Yapacak çok işimiz var” dedi.

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. 

2 Nisan’da evinde yaka paça gözaltına alınan eski vekil rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra 3 Nisan’da cezaevine götürülmüştü.

‘Zindanda da olsak milletin vekiliyiz’

Twitter hesabı üzerinden seslenen Gergerlioğlu, “Benim için kaygılanmayın. Dimdik ayaktayım, moralim çok iyi. Size güzel enerjilerimi gönderiyorum” dedi.

Cezaevindeki ilk günü için “Gardım düşer gibi oldu fakat dimdik ayaktayım” diyen eski vekil şunları kaydetti: “Ruhumu, aşkımı ve şevkimi hapsedemezsiniz ki! Biz zindanda da olsak milletin vekiliyiz. Susmayacağım, diz çökmeyeceğim. Yeter ki azmimiz olsun. Oğlum Salih, ben arabaya zorbalıkla bindirilirken ‘Baba merak etme, yolunu sürdüreceğiz’ dedi. Bu yetti bana. Onlar zalim ve zorbalar ama biz de sabırlı, adaletli ve vicdanlıyız.”

‘Bu mücadelede bir neferim’

“Boğaziçili bir kardeşimin ajandasına yazıyorum burda. ‘Cezaevinde bizi anarsınız’ demişti. Adeta kalbini hediye etmişti. Defter küçük ama manevi değeri paha biçilmez.Ben aslında bu mücadelede bir neferim. Benim üzerimden yaymaya çalıştıkları korku düzeni daha önceden nasıl bu halkın güçlü iradesine tosladıysa şimdi de aynı şekilde bu halkın vicdanına yenilecektir. Moral bozmak yok.”

Gergerlioğlu daha sonra mesajları yazdığı notu paylaşıp “Size enerji vereyim” diye yazdı.

 

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