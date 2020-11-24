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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Öğretmenleri Ziyaret Etti

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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Emekli Öğretmenleri Evinde Ziyaret Ederek Öğretmenler Gününü kutladı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Öğretmenleri Ziyaret Etti

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Emekli Öğretmenleri Evinde Ziyaret Ederek Öğretmenler Gününü kutladı. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesinden Personeller de okullara giderek öğretmenlerin bu özel gününü çiçek takdim ederek kutladı.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle bazı emekli öğretmenleri evinde ziyaret etti. Nidai Güngördü, öğretmenlere çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Güngördü, görevde olan ve emekli olan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayıp sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diledi. Girne Belediyesi Sosyal İşler bölümünden personeller de Girne’deki okulları gezerek çiçek takdim ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

 

Başkan Güngördü Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığı açıklamasında; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekte, topluma yararlı bireyler olma yolunda ilerlemesinde büyük etkisi olan fedakar öğretmenlerimizin her zaman bizim baş tacımız olduğunu dile getirerek, gerek görevi başında gerekse emekli olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar, başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet dilerim.

 

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