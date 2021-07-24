  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Girne Dağ Yolunda Feci Kaza! Kazada yaralıların isimleri açıklandı

» »
Girne Dağ Yolunda Feci Kaza! Kazada yaralılar var...
Girne Dağ Yolunda Feci Kaza! Kazada yaralıların isimleri açıklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre , saat 17:00 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolun 10-11 kilometrelerinde (Arapköy Green Hılls restorant kuzey kısmı) Girne istikametine doğru seyreden Onur FİLİK (E38) yönetimindeki JJ 448 plakalı kamyon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, aracın kontrolünü kaybederek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Veli TEKER (E-27) yönetimindeki TPH 816 plakalı aracın sağ yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam edip yine karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Çağlayan (E-38) yönetimindeki RY 373 plakalı plakalı salon aracın sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan JJ 448 plakalı kamyon sürücüsü Onur FİLİK, RY 373 plakalı araç sürücüsü Mustafa Çağlayan ve beraberinde yolcu olarak bulunan Hatice Çiler Çağlayan, Lefkoşa Devlet Hastanesine, TPH 816 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cenk Durmuşlu ve Gonca Durmuşlu ise Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: Erdoğan - Tatar ikilisi kendine gelmeli!24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:26
  • Covid-19 KKTC'de bir can daha aldı!24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:23
  • 65 Yaşında ikametgahı içinde yaşamını yitirdi24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:22
  • Denktaş: “Maraş açılımı doğru yürütülseydi ne kınama alırdık ne kendi içimizde bölünürdük”24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:12
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 binden fazla vaka tespit edildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:03
  • İran'da su kesintilerine karşı protestoların devam ettiği Huzistan eyaletinde elektrik ve internet de kesildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:01
  • Saner: BMGK'nin Maraş kararı Rum yanlısı, Kıbrıs gerçeklerine, hukuka ve mantığa aykırı24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:49
  • “Teslimat” Goya Seçmeli Elche’den Birincilikle Döndü24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:42
  • Başbakan Ersan Saner Bayram’ın son gününde Girne’yi ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:40
  • Bağımsızlık İttifakı'ndan BM'ye protesto!24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti