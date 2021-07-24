Girne Dağ Yolunda Feci Kaza! Kazada yaralıların isimleri açıklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre , saat 17:00 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolun 10-11 kilometrelerinde (Arapköy Green Hılls restorant kuzey kısmı) Girne istikametine doğru seyreden Onur FİLİK (E38) yönetimindeki JJ 448 plakalı kamyon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, aracın kontrolünü kaybederek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Veli TEKER (E-27) yönetimindeki TPH 816 plakalı aracın sağ yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam edip yine karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Çağlayan (E-38) yönetimindeki RY 373 plakalı plakalı salon aracın sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan JJ 448 plakalı kamyon sürücüsü Onur FİLİK, RY 373 plakalı araç sürücüsü Mustafa Çağlayan ve beraberinde yolcu olarak bulunan Hatice Çiler Çağlayan, Lefkoşa Devlet Hastanesine, TPH 816 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cenk Durmuşlu ve Gonca Durmuşlu ise Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.