Girne'de bir flaş aday daha, dengeler yeniden değişti

Girne’de Sümer Aygın da bağımsız aday

Önce Girne ve Girne halkı diyen CTP eski milletvekili ve Girne Belediyesi eski Başkanı Sümer Aygın 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimlere bağımsız aday olarak girmeye hazırlanıyor.

DETAY gazetesine konuşan Aygın yaptıklarım yapacaklarımın teminatı olduğunu belirterek Girne'deki yaşam kalitesini daha yükseklere taşıyacağını da açıkladı.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere doğru adaylar da netleşmeye devam ediyor.

UBP ile DP’nin desteğini alan Bağımsız aday Nidai Güngördü Girne Belediye Başkanlığı seçiminde iddialı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor.

Hükümetin büyük ortağı CTP ise genç bir ismi Birol Karaman’ı aday olarak açıkladı.

TDP Girne İlçe Yönetim Kurulu üyesi de olan ve spor camiası tarafından çok sevilen Akın Akı ise bağımsız olarak seçimlere hazırlandığını açıkladı.

Girne 23 Nisan okul müdürü de olan Osman Fırat’ın ise HP tarafından destekleneceği belirtiliyor. Diğer taraftan Ömer Dalgakıran ise yarışa bağımsız olarak giriyor.

Şu ana kadar Girne Belediyesi için adaylığını açıklayanlar ise;

Nidai Güngördü (Bağımsız),

Birol Karaman (CTP),

Osman Fırat (HP),

Ömer Dalgakıran (Bağımsız)

Akın Akı (Bağımsız)

Sümer Aygın (Bağımsız)

SÜMER AYGIN KİMDİR?

lk ve orta öğrenimini Limasol'da, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Kıbrıs'ta 1963-1974 yılları arasında çıkan silahlı çatışmalar nedeni ile Limasol'dan Girne'ye göç etmiştir

KKTC 1994 yerel seçimlerinde CTP adına Girne'den girdiği belediye başkanlığı yarışında hem partisi adına hem de kendi adına ilk defa Girne belediye başkanlığını kazanmıştır. İlk belediye başkanlığı süresinde 4 yıl görev yapmıştır ve daha sonra KKTC 1998 genel seçimlerinde CTP'den Girne milletvekili olarak seçimlere katılmış ve kazanmıştır. 1998-2002 yılları arasında milletvekilliği görevinden sonra KKTC 2002 yerel seçimlerine katılarak Girne Belediye Başkanı olarak yeniden göreve başlamıştır. Üst üste KKTC 2002, 2006 ve 2010 yerel seçimlerini kazanmıştır. 2014 yılında yapılan seçimlerde bağımsız aday Nidai Güngördü'ye karşı yarışan Aygın bu seçimleri kaybetmiştir.

Sümer Aygın 24 Haziran da yapılacak Girne Belediye Başkanlığı seçimine Bağımsız aday oldu.