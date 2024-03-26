Girne’de bugün 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması dolayısıyla Girne’de bugün 09.30-11.00 arasında The Ship Inn Hotel ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasındaki bölgeye elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
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