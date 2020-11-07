Gizemli Hastalığın Sarı Humma Olduğu Düşünülüyor

Nijerya'da bir hafta içinde 30 kişinin ölümüne neden olduğu açıklanan ve olduğu anlaşılamayan hastalığın sarı humma olabileceği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeninin sarı humma olduğu bildirildi.

Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Mordi Ononye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ute Okpu ve Idumusa bölgelerinde 18-25 yaşlarındaki 30 kişinin gizemli hastalıktan hayatını kaybetmesi nedeniyle araştırmalar yapıldığını belirtti.

ARAŞTIRMA DEVAM EDECEK

Ononye, yapılan araştırmalarda ölümlerin sarı hummadan kaynaklandığının belirlendiğini ifade etti.

Araştırmaların devam ettiğini aktaran Ononye, "İlk sonuç sarı hummayı gösteriyor ancak emin olmak için yeniden araştırma yapılacak" dedi.

SARI HUMMA NEDİR?

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsün neden olduğu ciddi bir hastalık. Afrika'nın ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülen sarı humma, grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açıyor.

SARI HUMMA BELİRTİLERİ NELER?

– Ateş ve grip benzeri şikayetler.

– Sarılık (cilt veya gözlerde sararma).

– Birden fazla vücut bölgesinde kanama.

– Karaciğer, böbrek, solunum ve diğer organ yetmezlikleri.

– Ölüm (ciddi vakaların yüzde 20-yüzde 50’si).

SARI HUMMA HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Sıtmada olduğu gibi sivrisineklerden korunmak, sarı hummadan korunmada da önem taşır. Ancak en önemli korunma yolu aşılanmadır. Sarı hummanın bulunduğu bölgelere gidenlerden veya bu bölgelerden diğer ülkelere geçenlerden sarıhumma aşısı olduklarını belgelendirmeleri istenebilir. Aşı sertifikası aşıdan 10 gün sonra ve ömür boyu geçerlidir. Diğer aşılarla aynı anda, farklı yerlere uygulanabilir.

Sarı humma aşısı sadece belirlenmiş aşı merkezlerinde uygulanıyor. Aşı yapıldıktan sonra, damgalı ve imzalanmış bir “Uluslararası Aşı veya Koruma Belgesi” (sarı kart) veriliyor. Bu sertifikanın geçerliliği aşılamadan 10 gün sonra başlıyor ve 10 yıl sürüyor. Bu kart, bazı ülkelere girmek için gerekir. Aşılı olduğunu kanıtlamayan gezginlere, girişte aşı yapılabilir veya enfekte olmadıklarından emin olmak için 6 gün boyunca gözlemlenebilir.