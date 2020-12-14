Google'dan Şok Karar. Fotoğraflarınızı Kurtarın Yoksa Silinecek

Google Fotoğraflar uygulaması bugüne dek bedava kullanılabiliyordu. Ancak Google, aldığı yeni bir kararla bu uygulamayı tamamen ücretli hale getiriyor.
Gmail'de ücretsiz olarak kullanılan 15 GB'lık alan, artık Google Fotoğraflar uygulamasını da kapsıyor. Bu kapasite aşıldığında artık fotoğraf yedekleyemeyeceksiniz.
Gelecek yılın Haziran ayına kadar fotoğraflarınızı almanız gerekiyor. Aksi halde fotoğraflarınız otomatik olarak silinecek.
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