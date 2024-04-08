  • BIST 9728.89
  • Altın 2406.912
  • Dolar 32.1027
  • Euro 34.974
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGazze'de savaşın sayılarla altıncı ayı: 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti

GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı oldu

» »
GÜÇ-SEN XVI. Olağan Genel Kurulu, KTÖS lokalinde gerçekleştirildi, başkanlığa Ediz Kanatlı seçildi.
GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı oldu

Gümrük Çalışanları Sendikasının (GÜÇ-SEN) XVI. Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde gerçekleştirildi, başkanlığa Ediz Kanatlı seçildi.  

GÜÇ-SEN’den verilen bilgiye göre, Genel Kurulda, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Emekliler Koordinasyon Kurulları belirlendi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Arzu Sarpten, Fehim Yeltekin, Gülüm Gül, Gürkan Azmidolu, Halil Çeliktaş, Halil Dümenci, Hüseyin Arslan, İlker Çalıkuşu, Mahmut Tatlıcalı, Mustafa Cesuroğlu, Orçun Çakır, Ömür Akyüz, Türkan Demirer, Yusuf Yıldızev.

Denetleme Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Gökhan Aksoy, Hüseyin Derin, Sergen Görgüner.

Disiplin kurulu şöyle; Ali Özkantürk , Barış Doğanbay, Hüseyin Araz.

Emekliler Koordinasyon Kurulu ise şöyle; Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin, Mehmet Öğüç, Mehmet Tosun.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi08 Nisan 2024 Pazartesi 15:42
  • Tartıştığı şahsı kalçasından yaraladı08 Nisan 2024 Pazartesi 15:41
  • Üstel: Türkiye yüzyılında KKTC’nin kalkınma hamlesi ile başlatılan üç dev proje…08 Nisan 2024 Pazartesi 10:56
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Bir anlaşma, özgürce ve her iki tarafın onayıyla yapılmalıdır08 Nisan 2024 Pazartesi 10:38
  • Alkollü araç kullanana 3 yıl hapis veya 413 Bin TL ceza geliyor08 Nisan 2024 Pazartesi 08:42
  • Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan 2024 Pazartesi08 Nisan 2024 Pazartesi 08:00
  • Meteorolojiden “kuvvetli yağış” uyarısı!07 Nisan 2024 Pazar 20:27
  • Dinçyürek: Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir07 Nisan 2024 Pazar 20:26
  • Hasipoğlu: Ülkemizin resmen tanınması yolunda çok önemli bir adım atıldı07 Nisan 2024 Pazar 17:54
  • GÜÇ-SEN'de yeni yönetim belirlendi07 Nisan 2024 Pazar 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti