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Güney Afrika: 'Beyaz azınlığın elindeki topraklar tazminatsız kamulaştırılacak'

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Güney Afrika’da sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan beyaz azınlık, halihazırda işlenebilir toprakların dörtte 3'ünden fazlasını elinde bulunduruyor.
Güney Afrika: 'Beyaz azınlığın elindeki topraklar tazminatsız kamulaştırılacak'

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bir süredir tartışılan toprak reformunun anayasaya bağlı bir biçimde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Anayasadaki değişiklik ile ülkedeki toprakların dörtte 3'ünü elinde tutan beyaz azınlığın ait araziler, tazminatsız kamulaştırılabilecek

Bugün Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ülkede üç yıldır tartışılan toprak reformunun anayasaya bağlı bir biçimde yürürlüğe konulacağını açıkladı.

“Bu toprak reformu, hukukun üstünlüğü ve anayasaya bağlılık yoluyla çözülecektir” ifadelerini kullanan Ramaphosa, “Bu süreçte Nelson Mandela’nın bize öğrettiklerinden faydalanacağız” dedi.

ÇOĞUNLUK DESTEKLİYOR

Anayasanın değiştirilmesi sürecinden sorumlu komitenin bu ay hazırladığı raporda çoğunluğu beyaz mülk sahiplerine ait arazilerin, tazminatsız olarak kamulaştırılması halkın “ezici bir çoğunluğu” tarafından destekleniyor. Ülkede bir anayasa değişikliğine karşı çıkanların dahi toprak reformuna destek verdiği biliniyor.

Güney Afrika’da sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan beyaz azınlık, halihazırda işlenebilir toprakların dörtte 3'ünden fazlasını elinde bulunduruyor.

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisi, 2015 yılında hükümete topraklara el koyma ve yeniden bölüştürme yetkisi verilmesi için Anayasa önerisinde bulunmuştu.

1994 yılında Apartheid'ın sona ermesinin ardından ANC'nin izlediği toprak politikası "isteğe bağlı alış-satışlarla" devam etmişti. Ancak ülkede Hollandalı ve İngiliz yerleşimcilerin mirasçıları olan azınlıktaki beyazlar hâlâ işlenebilir arazilerin büyük bölümünü elinde tutuyor.

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