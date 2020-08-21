Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 195 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 618'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 880 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 599 bin 940'a çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 480 bin 283 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 497 bin 169'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen Covid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.