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Güney Kıbrıs cezaevi doluluk oranında birinci sırada!

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Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler arasında, cezaevi doluluk oranı sıralamasında birinci olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs cezaevi doluluk oranında birinci sırada!

Politis gazetesi, Avrupa Konseyi’nin yıllık istatistiklerine dayanarak, her 100 boş yer için 166 mahkum bulunan Rum Merkezi Cezaevi’nin, diğer Avrupa Konseyi üyesi ülkelere kıyasla en kalabalık cezaevi olduğunu yazdı.

Rum Merkezi Cezaevi’nin yüzde 55 ile en fazla yabancı uyruklu mahkumun bulunduğu cezaevlerinden biri olduğu kaydedildi.

Gazete, en fazla kadın mahkumun da yüzde 9,2 ile Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunduğunu belirtirken, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki cezaevlerinde toplam 1 milyon 36 bin 680 mahkum bulunduğu bilgisine yer verdi.

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