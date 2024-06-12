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Güney’ Kıbrıs'ta 153 bin kişi fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya

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Haravgi ve diğer gazeteler, Run İstatistik Enstitüsü’nün 2023 yılını kapsayan verilerine dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta 153 bin kişinin fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Güney’ Kıbrıs'ta 153 bin kişi fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya

Güney Kıbrıs’ta 153 bin kişinin fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Run İstatistik Enstitüsü’nün 2023 yılını kapsayan verilerine dayandırdığı haberinde, nüfusun yüzde 16.7’sine tekabül eden 153 bin kişinin fakirlik sınırında yaşadıklarını yazdı.

Bu oranın “şok edici” olduğu yorumunda bulunan gazete, en ciddi fakirlik tehlikesinin ise yüzde 24,8 oranı ile 65 yaş üstü emeklilerde görüldüğünü vurguladı.

Gazete, 305 bin (yüzde 33.1) kişinin ise fakirlik sınırında gelire sahip olan bir evde yaşadığını belirterek, hane başına tek kişi için öngörülen fakirlik sınırının yıllık 11 bin 324, iki yetişkin iki çocuklu hane için ise yıllık 23 bin 780 Euro olarak belirlendiğini aktardı.

Gazete haberinin devamında, fakirliğin artmasıyla birlikte gelir dağılımındaki dengenin de bozulduğunu, 2022 yılında yüzde 29.5 olan “Gini katsayısının” 2023 yılında 29.6 olarak kaydedildiğini aktardı.

 

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