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Güney Kıbrıs’ta aşırı sıcak hava için kırmızı uyarı!

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Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi aşırı sıcaklıkların beklenmesi nedeniyle alarm seviyesini kırmızıya yükseltti…
Güney Kıbrıs’ta aşırı sıcak hava için kırmızı uyarı!

Meteoroloji Dairesi Cuma günü aşırı maksimum sıcaklık uyarısı yayınlayarak alarm seviyesini sarıdan kırmızıya yükseltti.

İç kesimlerde sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Yüksek dağlarda sıcaklıklar 35 dereceye ulaşacak.Uyarı Cuma günü saat 11.00’den aynı gün saat 17.00’ye kadar geçerlidir.UYARI NO: 45
UYARI: AŞIRI MAKSİMUM SICAKLIK TEHLİKE SEVİYESİ: KIRMIZI YAYINLANMA TARİHİ
: 06/14/2024
YAYINLANMA SAATİ: 0508 TX
GEÇERLİLİK: 1100 TX 06/14/2024 KADAR: 1700 TX 06/14/2024 pic.twitter com. /pvgRucSfmw

– CYMET (@CyMeteorology) 14 Haziran 2024

 

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