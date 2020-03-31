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Güney Kıbrıs'ta Corona virüs taşıyan hasta doğum yaptı

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Koronavirüs pozitif testi  olan bir kadın, Salı günü Lefkoşa'nın  güneyindeki Makarios Hastanesinde sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Güney Kıbrıs'ta Corona virüs taşıyan hasta doğum yaptı

Güney Kıbrıs'ta Corona virüs taşıyan hasta doğum yaptı

Koronavirüs pozitif testi  olan bir kadın, Salı günü Lefkoşa'nın  güneyindeki Makarios Hastanesinde sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın Kıbrıs'taki koronavirüs durumu hakkındaki günlük güncellemesinde yaptığı açıklamada, bebek C-bölümünde doğdu. 

Hem bebek hem de anne iyi durumda.Her ikisinin de önümüzdeki birkaç gün hastanede kalacağı açıklandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Müdürü Agathoclis Christofides Kıbrıs Haber Ajansı'na her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Christofides,iki çocuğu olan kadının asemptomatik olduğunu ve Baf'tan Lefkoşa'ya getirildiğini söyledi.

Gerekli tüm protokoller etkinleştirildi ve C-bölümü bu gibi durumlar için özel bir ameliyathane olarak düzenlendi.

Bebek ve anne, daha fazla test yapılmasını beklemeksizin aralarında hiçbir temas olmadan ayrı odalarda ayrı kalacaktır.

Her şey yolunda giderse, önümüzdeki birkaç gün içinde eve dönmek için taburcu olacaklar.

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