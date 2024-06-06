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Güney Kıbrıs’ta kaydedilen işsiz sayısı azaldı

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Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında kaydedilen işsiz sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 21.2 azaldı.
Güney Kıbrıs’ta kaydedilen işsiz sayısı azaldı

Alithia ve diğer gazeteler, Mayıs ayında kayıtlı işsiz sayısının, 2023 yılının aynı ayna göre 2 bin 198 kişi azaldığını yazdı.

Haberde, geçen yıl 13 bin 104 olan kayıtlı işsiz sayısının bu yıl 10 bin 437 olduğu yer aldı.

 

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