Güney Kıbrıs’ta kaydedilen işsiz sayısı azaldı

Alithia ve diğer gazeteler, Mayıs ayında kayıtlı işsiz sayısının, 2023 yılının aynı ayna göre 2 bin 198 kişi azaldığını yazdı.
Haberde, geçen yıl 13 bin 104 olan kayıtlı işsiz sayısının bu yıl 10 bin 437 olduğu yer aldı.
Alithia ve diğer gazeteler, Mayıs ayında kayıtlı işsiz sayısının, 2023 yılının aynı ayna göre 2 bin 198 kişi azaldığını yazdı.
Haberde, geçen yıl 13 bin 104 olan kayıtlı işsiz sayısının bu yıl 10 bin 437 olduğu yer aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.