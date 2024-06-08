Güney Kıbrıs’ta sıcak hava yüzünden elektrik tüketimi zirveye ulaştı

Haravgi gazetesi, Rum Elektrik Dağıtım Sistemi İdaresi (DSMK) Basın Sözcüsü Hara Kusiappa’nın dün yaptığı açıklamada, en fazla talebin önceki gün, saat 14.30’da yaşandığını ve 1150 megavat elektrik enerjisi talebi oluştuğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kusiappa, akşam saatlerindeki ihtiyacın da 980 megavat olduğunu ve normalde, mevcut dönemdeki enerji ihtiyacının 50 megavat civarında olduğunu kaydetti.

Kusiappa, güneş panelleri aracılığıyla üretilen enerji miktarını da 486 megavat olarak açıkladı.