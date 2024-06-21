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Güney'de 41 yaşındaki talasemi hastası doktorları beklerken yaşamını yitirdi

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Güney'de, Talasemi (Akdeniz anemisi) hastası 41 yaşındaki bir kişi, doktorları beklerken yaşamını yitirdi.
Güney'de 41 yaşındaki talasemi hastası doktorları beklerken yaşamını yitirdi

Talasemi (Akdeniz anemisi) hastası 41 yaşındaki bir kişinin, “Mağusa Hastanesi’nde” doktor tarafından muayene edilmeyi beklerken hayatını kaybettiği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi “Hasta, Doktorların Kendi Aralarında Anlaşmasını Beklerken Öldü-Anlaşmazlık Nedeniyle Öldü” başlıklı haberinde Ulusal Thalassaemia Komitesi ile diğer ilgili kuruluşların, 41 yaşındaki hastanın (Akdeniz anemisi), kendisine hangi doktorun bakacağı konusunda uzlaşmanın sağlanmasını beklerken öldüğü yönünde şikayette bulunduklarını yazdı.

41 yaşındaki şahsın, yoğun ağrıları nedeniyle hastanenin acil servisine başvurduğunu yazan gazete, yapılan şikayetlere dayanarak doktorların, hangi doktorun hastaya bakacağı veya hangi bölüme yatacağına karar verilmesine kadar, hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Habere göre ilgili kuruluşlar, bu olayın araştırılması için Rum Sağlık Hizmetleri’ne (OKİPİ) çağrıda da bulundu.

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