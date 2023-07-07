  • BIST 6.197,81
  • Altın 1605.431
  • Dolar 26.0236
  • Euro 28.361
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Güney’de gıda fiyatları son 2 yılda neredeyse yüzde 19 oranında arttı

» »
Güney Kıbrıs’ta 2021 yılından bu yana gıda fiyatlarında neredeyse yüzde 19 oranında artış meydana geldiği bildirildi.
Güney’de gıda fiyatları son 2 yılda neredeyse yüzde 19 oranında arttı

Güney Kıbrıs’ta pahalılığın, enflasyondaki düşüşe rağmen arttığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine göre bu yılın Haziran ayında enflasyonun yüzde 1,9 olarak açıklandığını; bu oranın Mayıs ayında yüzde 3, geçen yılın Haziran ayında da yüzde 9,6 olduğunu yazdı.

Gazete, enflasyondaki düşüşün fiyatlara yansımadığını ve bu yılın Haziran ayında, geçen yıla kıyasla gıda fiyatlarında yüzde 9,9 oranında artış kaydedildiğini belirtti.

Haberde, 2021 yılından bu yana gıda fiyatlarında neredeyse yüzde 19 oranında artış meydana geldiği ifade edildi.

Gazete, 2021 yılının Temmuz ayından bu yana, fiyatı en çok artan gıdanın ise yüzde 33 ile kuzu eti olduğunu yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Guterres'in raporlarında 'lider' vurgusu05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:30
  • İsrail elektrik kablo projesine onay verdi...05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:58
  • Türk uyruklu şahıs aranıyor05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:23
  • Güneyde ilk dört aylık turizm geliri 418 milyon Euro04 Temmuz 2023 Salı 11:47
  • Baf’taki Müslümanların Kuran’lı protesto yürüyüşü tepkilere neden oldu04 Temmuz 2023 Salı 11:46
  • Ktoridis: "EuroAsia Interconnector tüm Kıbrıs halkının yararınadır"03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:11
  • 6 yaşındaki kız çocuğu jet ski kazasında hayatını kaybetti03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:52
  • Aracını ve evini kurşunladılar03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:44
  • Rum basınından Avrupa Zirvesi’nde alınmayan kararlarla ilgili değerlendirme…02 Temmuz 2023 Pazar 18:18
  • Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den akaryakıt teminine karşı kara kapılarındaki denetimi sıkılaştırıyor02 Temmuz 2023 Pazar 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti