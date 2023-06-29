Günlük burç yorumları (29 Haziran 2023)

KOÇ

Eylemlerinizin kontrolünü elinize alın ve sonuçların sorumluluğuna katlanın. Yandan yandan iş bitirmeyin.

BOĞA

Günün sonunda hayatınızdan memnun olabilirsiniz. Belki de şu anda düşmanlarınızı kontrol altında tutuyorsunuz. Yine de dikkatli olun.

İKİZLER

Yeni yaşam tarzlarını veya eski gizemlerin gün ışığına çıkmasını veya yeni bilimsel keşifleri bugün pek bir takip edebilirsiniz.

YENGEÇ

Aile reisi veya daha yaşlı bir aile üyesi gece dışarı çıkmalarınızı sınırlamaya çalışabilir, anlayışla karşılayın. Bir emlak seçimi kötü sonuçlanabilir.

ASLAN

İşe o kadar kaptıracaksınız ki kendinizi, işiniz bittiğinde gerçek dünyaya dönmekte zorlanacaksınız. Biraz mola!

BAŞAK

Elinizden gelenin en iyisini yapmayı başardığınızda, bu maddi manevi bugün size çok iyi gelecek olabilir. Bazılarınız için bugün masaj çok iyi gelebilir.

TERAZİ

Ortak kazançlarınızda güzel gelişmeler olabilir. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

AKREP

Bugün özel birine kalbinizi açacak, tüm gizli arzularınızı ve duygularınızı açığa çıkaracaksınız gibi durmakta. Rezil olmaktan korkmayın, gökyüzü sizinle.

YAY

Hayatınızla ilgili rehberlik için başkalarına bakmayı bırakın ve çözümleri kendi içinizde bulmaya başlayın.

OĞLAK

Kişisel görünümünüz ve dış güzelliğiniz konusunda daha dikkatli olmanız gereken bir gün. Zafere giden yolda bir çığır açarken görülmeniz muhtemel.

KOVA

İş, çalışma koşulları, kariyer vb. alanlarda kafanızı toparladığınız takdirde bugün gayet başarılı kararlar alabilirsiniz.

BALIK

Arkadaşlara ve müziğe gerek yok bugün, şehir dışına koşun ve doğayla iç içe olun. Para meseleleriyle uğraşıyorsanız, elinize bir miktar para geçebilir.