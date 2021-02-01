Günlük Hava Durumu ( 01 Şubat 2021 Pazartesi )

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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