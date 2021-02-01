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Günlük Hava Durumu ( 01 Şubat 2021 Pazartesi )

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Günlük Hava Durumu ( 01 Şubat 2021 Pazartesi )
Günlük Hava Durumu ( 01 Şubat 2021 Pazartesi )

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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