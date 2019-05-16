Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?

Günün önemli haberleri ücretsiz olarak telefonunuzda?

Yoksa siz halen ücret mi ödüyorsunuz?

Detay Medya grubunun yeni nesil internet teknolojisi ile artık ücret ödeme döneminin sonuna geliniyor.

Son Dakika haberleri artık mesaj yolu ile akıllı telefonunuzda.

UYGULAMA SEVİLDİ

Kısa sürede Kuzey Kıbrıs genelinde uygulamayı kullanan kişi sayısı iki binin üzerine çıktı. Kuzey Kıbrıs'ta iki binin üzerinde kullanıcı her gün DETAY Medya grubunun ücretsiz olarak sunduğu mesaj özelliğini kullanıyor.

Yapmanız gereken Detay Kıbrıs mobil uygulamasını Appel Store veya Google PLAY'den cep telefonunuza indirmek.

Appel Store'dan indirmek için tıklayın

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