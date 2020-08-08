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Gürkut’tan Pilli’ye yanıt: “Yönetim anlayışları biatçı”

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Tabipler Birliği Başkanı Gürgut, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Birliğin hep yıkıcı olduğu” yönündeki eleştirisine yönelik “yöneticilerimizin yönetim anlayışı nedeniyle her söylediklerine biat etme, eleştiride bulunmamamızı istemeleri, gibi bir ruh halleri
Gürkut’tan Pilli’ye yanıt: “Yönetim anlayışları biatçı”

Tabipler Birliği Başkanı Gürgut, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Birliğin hep yıkıcı olduğu” yönündeki eleştirisine yönelik “yöneticilerimizin yönetim anlayışı nedeniyle her söylediklerine biat etme, eleştiride bulunmamamızı istemeleri, gibi bir ruh halleri var” değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürgut, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Birliğin hep yıkıcı olduğu” yönündeki eleştirisine yönelik “yöneticilerimizin yönetim anlayışı nedeniyle her söylediklerine biat etme, eleştiride bulunmamamızı istemeleri, gibi bir ruh halleri var” değerlendirmesini yaptı.  

BRT ekranlarında konuşan Gürkut, “Biz birlik olarak Ocak ayından beri çalışıyoruz. Toplumun nasıl korunacağını bilmesi, bilinçlenmesi çok çok önemli… Başından beri pandeminin nasıl gideceğini bireyler belirleyecek. Biz birlik olarak farkındalık yaratma ve duyarlılık oluşturma noktasında da görev aldık ve sorumlulukla çalıştık… Bakanlığa da hazırlıklar anlamında destek verdik ve devam ediyoruz. Aslında hükümetimizin sürecin sonunda övünerek bahsettiği, başarılı olduk, dediği ilk kararlarının altında bizim imzamız var… Süreç boyunca bakanlığımızın yanında olduk. Taleplerin oluşturtulması anlamında dış temaslarda bile her zaman biz de görev aldık. Bir süre sonra görüyoruz ki, yöneticilerimizin yönetim anlayışı nedeniyle her söylediklerine biat etme, eleştiride bulunmamamızı istemeleri gibi bir ruh halleri var anlaşılan… Daha iyisinin bu olacağını düşünüyoruz, dememize rağmen düşmanlık algılanması yanlış. Biz muhalefet yapmıyoruz, katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.  

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