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Gürsoy için BRT’de tören düzenlendi

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BRT’nin yayına başlamasında teknik olarak önemli görevler üstlenen Ali Gürsoy geçtiğimiz Perşembe hayatını kaybetti
Gürsoy için BRT’de tören düzenlendi

88 yaşında hayata veda eden Gürsoy, BRT’nin kuruluş aşamasında arkadaşları ile birlikte tüm teknik işleri yapmış ve Kıbrıs Türkünün sesinin dünyada duyulmasına katkıda bulunmuştu.

Ali Gürsoy için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi. Törende konuşan BRT Müdürü Aysu Basri Akter bu kurumu yoktan var eden cesareti ve emeği olan isimlerden birisinin de Ali Gürsoy olduğunu söyledi.

Akter,“Güçlü bir şekilde sesimizi duyurabiliyorsak ve yayıncılıkta önemli işler yapabiliyorsak o yıllarda yola çıkanların sayesindedir.Onların bıraktıklarını daha ileriye taşıma hedefindeyiz. Savaş koşullarında yoktan var olan bu değerleri yaşatma sorumluluğundayız.” dedi.

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