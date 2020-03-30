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Güzelyurt Belediyesi Dezenfekte Çalışmalarını Sürdürüyor

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Güzelyurt Belediyesi Dezenfekte Çalışmalarını Sürdürüyor
Güzelyurt Belediyesi Dezenfekte Çalışmalarını Sürdürüyor

Güzelyurt Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle hijyen ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sağlık birimi personeli bölge sınırlarına bağlı bütün paketleme evlerini, yemekhaneleri ve  işçi yatı evlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Bunlara ek olarak yine kent merkezindeki ve belediye sınırlarına bağlı köylerde bulunan tüm çocuk parkları ve açık olan işletmelerin (market , kasap ve eczane gibi) önleri  de gün içinde ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların Güzelyurt Belediyesi’ne mesai saatleri içinde 7142018-7143812, mesai saatleri dışında 0548 829 3243 ve 0548 829 3246 numaralı telefon numaralarına ulaşabileceği kaydedildi.

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