Güzelyurt'ta Narenciye Bahçesinde İş Kazası: İşçi Yaralandı

Güzelyurt'ta bir narenciye bahçesinde traktör kazası sonucu Rızwan ALI (E-41) adlı işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor

26 Mart 2024 tarihinde, Güzelyurt'ta Dallas bölgesinde bulunan bir narenciye bahçesi içerisinde yaşanan bir iş kazasında Rızwan ALI (E-41) adlı işçi yaralandı.

Olay, saat 09:00 sıralarında meydana geldi. Rızwan ALI, kullanımındaki traktör aracı ile bahçe sürdüğü esnada, sol ayağının traktörün sol arka tekerleği ile çamurluğu arasına sıkışması sonucu ciddi şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri, hızla olay yerine ulaşarak işçinin sıkıştığı yerden çıkarttılar. Daha sonra, Rızwan ALI acil bir şekilde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tedavinin ardından Rızwan ALI'nin sol ayağındaki yaraların boyutu belirlenerek ortopedi servisinde müşahede altına alındı. İşçinin durumuyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapılmakta ve tedavi süreci titizlikle takip edilmektedir.