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Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.
Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 29 Şubat- 06 Mart tarihleri arasındaki hava tahmin raporunu açıkladı.

Dairenin 6 Mart’a kadar olan süreyi kapsayan tahminlerine göre, hava genellikle parçalı bulutlu, cumartesi ve pazar yer yer yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 21 derece civarlarında olacak.

Rüzgar periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cumartesi kuvvetli, periyodun ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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