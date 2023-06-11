Haftalık burç yorumları (12 - 18 Haziran 2023)

İkizler burcunda nahoş bir yeniay!

Kontrolsüz vaatlerimizin hemen başımıza ne dertler açabileceğini deneyimleyebiliriz. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

12 - 18 Haziran 2023 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür’ün retro hareketindeki güç delisi Plüton ve hayaller gezegeni Neptün'e yaptığı olumlu hareketiyle devam ediyoruz. Bu durum bizi konuşmalarımızda çok kolay havai ve iddalı bir tutum içine sokabilir. Güzellik ve aşk tanrıçası Venüs'ün kuzey, güney ay düğümleri ile zorlayıcı bir tutum içine girmesi para, sağlık konularının da içine dahil olduğu Venüs başlıklarında bizi seçim yapmakta zorlayabilir.

Hafta ortası ise Venüs, Plüton’u ve ay düğümlerini de karşısına aldığı tersleşmesini sürdürecek. Sağlık, aşk ve maddiyatta sert hareketler olabilir. Önceki haftada olduğu gibi maddi konulara dikkat etmekte fayda var.

Hafta sonu ise 18’inde yaşanacak olan İkizler burcundaki yeni ay Neptün ile zorlanımlı bir görünüm içinde olacağından, hayal kırıklıklarına açık bir durumda olacağız diyebiliriz. Maddi, manevi bizi yeniliklere teşvik eden bu yeniay da eski olanı tamamlayıp bir kenara bıraktıktan sonra yeniliklere yelken açmayı bilmemiz gerekecek.

Genel olarak bakıldığında bu hafta biraz gerilimli olacak gibi görünmekte. Kontrolsüz vaatlerimizin hemen başımıza ne dertler açabileceğini deneyimleyebiliriz. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek.

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay; zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkındaki konularla ilgili yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında yeni başlangıçlara götürebilir, değişim ihtiyacı doğurabilir.