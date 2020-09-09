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HAK-SEN : Hükümet Aylardır Yaptığımız Uyarıları Gözardı Etti.

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Hükümet, Yapılan Uyarıları Göz Ardı Ederek Ülkemizde "Pozitif Covid-19 Vakası" Rekorunu Kırmıştır
HAK-SEN : Hükümet Aylardır Yaptığımız Uyarıları Gözardı Etti.

Aylardır hükümete, karantinanın önemi konusunda uyarılar yapmamıza rağmen hükümet bu uyarılara kulağını kapatmış ve ülkemizde Covid-19 pozitif vakka sayısı rekor kırmıştır. Halbuki bir ada ülkesi oluşumuz, salgını yönetmemiz konusunda bizi avantajlı pozisyonakoyarken öngörü yapma konusunda yetersiz kalan hükümeti, bu yanlışlarından bir an önce dönmesi ve pandemi konusundaki tüm kararları Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile ortak alması gerekir. Hükümet halk sağlığını güvenceye almak için bir an önce aşağıda belirttiğimiz konularda ciddi adımlar atmalıdır.

  1. Ülkemize gelen herkes Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirleyeceği bir karantina süresince izole edilmelidir.
  2. Tüm okullar bulaş vakaları kontrol altına alınana kadar kapalı tutulmalı ve kamu – özel sektör ayrımı yapılmadan çocuklara evde bakabilmeleri için çalışanlara kolaylık sağlandığı formüller üretilmelidir.
  3. Hastanedeki pandemi ekibi talepleri doğrultusunda güçlendirilmeli ve gerekli tüm ekipman sağlanmalıdır.
  4. Bulaş riskinin üst seviyede olduğu kalabalık ortamlar (okullar, etüt merkezleri, dershaneler, barlar, gece kulüpleri, güzellik merkezleri,spor salonlarıvb.) risk azalana kadar kapatılmalı ve sıkı denetimler getirilmelidir.
  5. Yasaklara uymayıp halk sağlığını tehlikeye atan herkes için ağır para cezaları getirilmelidir.

Ayrıca bugün yapılan Bakanlar Kurulunun almış olduğu bazı kararların yetersiz olduğunu üzülerek görüyoruz. Kreş, ilkokul, etüt ve dersanelerin açık bırakılması, kronik rahatsızlığı olan özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesi konusunda Bakanlar Kurulu bir an önce bu kararları tekrar gözden geçirmesi, okul ve etüt merkezlerinin de kapatılması ve özel sektörde çalışan kronik rahatsızlıkları olan çalışanların bu süre içerisinde evlerinde kalması ve maaş desteği değil asgari ücretin kendilerine verilmesi yönünde değiştirilmelidir. Hükümet bir an önce seçim atmosferinden kopup, aylardır gösterdiği umursamaz tavrını bir kenara bırakıp halk sağlığını güvenceye almalıdır. Yoksa bunun faturası Kıbrıs Türk Toplumuna çok ağır olacaktır. Bunun da vebali şu an ülkeyi yönetenlerin boynunadır.

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