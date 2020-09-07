HAK-SEN'den, "İvidilikli Bir Şekilde Test Yapılmalı" Çağrısı

Dünyanın ve ülkemizin büyük sorunu haline gelen Covid 19 için yapılan testler hala ülkemizde yetersiz.Özellikle kalabalık olan iş yerlerininde ivedi olarak testlerin yapılması gerekiyor.

Bankalar gibi kalabalık yerlerde pozitif vakalar çıkıyor. Günde kaç kişinin pozitif vakalarla temas ettiği belirsiz.Temaslılar bulunamıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın test sayılarını artırması gerekir.Bakanlar Kurulu tarafından daha radikal kararların alınması gerekir. Alınan kararlar sabahtan aksama kadar değişiyor.

Artık yeter.Önümüz kış.Sağlık sistemi düzgün işlemiyor.Yatak kapasitesi yok.Pandemi hastanesi bitmiş değil. Hastanede ameliyathanelerde klimalar çalışmıyor. 40 derecede ameliyatlar yapılıyor. Gerekli denetimler yapılmıyor.Okullar açılıyor.Bu virüs yayıldıkça yayılıyor. Virüsün sentom göstermemesinden dolayı pozitif vakalar test yapılmadıkça ortaya çıkmıyor ya da kendini geç gösteriyor. Bulaş arttıkça artıyor.

HAKSEN olarak hükümete sesleniyoruz.Geç kaldınız hala geç kalmaya da devam ediyorsunuz.Tek bir ölüm olması halinde bunun hesabını veremeyeceksiniz!