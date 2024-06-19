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Hala Sultan Tekkesi’ne 650 kişilik kafile ile ziyaret

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Hala Sultan Tekkesi’ne 650 kişilik kafile ile ziyaret gerçekleştirdi.
Hala Sultan Tekkesi’ne 650 kişilik kafile ile ziyaret

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı’nın Kurban Bayramı münasebetiyle İslam alemi için kutsal sayılan mekanlardan biri olan Hala Sultan Tekkesi’ne düzenlediği ziyaret yoğun katılım ile gerçekleşti.

Metehan Sınır Kapısı'ndan otobüslerle hareket eden 650 kişilik kafile, güvenlik önlemleri eşliğinde Larnaka’da bulunan Hala Sultan Tekkesi’ne ulaştı.

Ziyaret sırasında Türbeyi gezen misafirler, ibadetlerini yerine getirerek manevi anlamda önemli bir deneyim yaşadı.

Dualar eşliğinde tamamlanan bu özel ziyaret, tüm misafirler için unutulmaz bir anı olarak kaldı.

HALA SULTAN KİMDİR?

Larnaka yakınındaki Tuz Gölü kıyısında, türbesi ve adına yapılmış külliyesi ile bilinen ve Hala Sultan olarak tanınan Ümmü Haram bint Milhan'ın adı, bazı kaynaklarda er-Rümeysá veya el-Gumeysâ olarak belirtilmektedir.

Buhari’de yer alan Hadis-i Şerif’e göre peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), rüyasında Hala Sultan’ın birincilerden (deniz gazilerinden) olacağını ve deniz seferine katılacağını görmüştür.

Hala Sultan, 648-649 yılları arasında Kıbrıs’a düzenlenen ilk deniz seferinde yer almış ve Akka limanından Kıbrıs’a hareket etmiştir. Deniz seferi esnasında yaya yürüyemeyecek kadar yaşlı olan Hala Sultan, Larnaka’da şu anda türbesi bulunan bölgede katırdan düşerek şehiden vefat etmiş ve orada toprağa verilmiştir.

Osmanlı donanması Akdeniz'e açılırken Larnaka hizasına geldiklerinde üç top atışıyla Hala Sultan'ı selâmlarlardı. Tüm İslâm dünyasında, Türk dünyasında ve özellikle Kıbrıslı Türkler'in gönlünde yoğun bir Hala Sultan sevgisi vardır.

Kıbrıs’ın 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethinden sonra, buraya türbe ve cami yapılarak Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra önemli ziyaret mekânlarından biri haline gelmiştir.

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