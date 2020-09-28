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Halil Sezai'nin tutukluluğu hakkında flaş karar!

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Gelen bir son dakika haberine göre; şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi!
Halil Sezai'nin tutukluluğu hakkında flaş karar!

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. 

Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

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