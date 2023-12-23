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Hamas: Kalıcı ateşkes olmadıkça, başka İsrailli rehine bırakılmayacak

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Hamas, Filistinli örgütlerin İsrail Gazze'deki savaşı sona erdirmeye kabul edene dek daha fazla İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını reddettiklerini söyledi.
Hamas: Kalıcı ateşkes olmadıkça, başka İsrailli rehine bırakılmayacak

Hamas, Filistinli örgütlerin İsrail Gazze'deki savaşı sona erdirmeye kabul edene dek daha fazla İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını reddettiklerini söyledi.

Hamas Telegram'da yayımlanan yazılı açıklamada "Saldırıların kapsamlı bir şekilde durmaması halinde, mahkumlar ya da takas anlaşmalarıyla ilgili herhangi bir görüşmenin yapılmaması yönünde Filistinlilerin ulusal bir kararı var" denildi.

Açıklamada hangi Filistinli örgütlerin kast edildiği belirtilmedi. İslami Cihat örgütünün elinde de İsrailli rehineler bulunuyor.

Yeni bir ateşkes anlaşmasına varılmasına yönelik görüşmeler şu anda Kahire'de yapılıyor.

Mısır ilk görüşmelerden sonuç alınamadığını ve Hamas'ın yeni bir geçici ateşkesi kaul etmediğiini belirtmişti.

Kasım sonundaki altı günlük ateşkes sırasında İsrail hapishanelerindeki Filistinliler karşılığında 105 İsrailli rehine serbest kalmıştı. 120 dolayında da İsrailli'nin hala Gazze'de tutulduğuna inanılıyor.

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