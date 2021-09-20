Hamilelerde koronavirüs aşısı son 3 aya kadar yapılmalı

Koronavirüsle mücadelede aşının önemi çok büyük. Bebeğe zarar gelir endişesiyle aşı olmayanlar risk altında. Uzmanlar, anne adaylarına aşılarını son 3 aya kadar yaptırması konusunda çağrıda bulunuyor.

Aşı olmayan anne adaylarının son günlerde koronavirüs nedeniyle vefat haberlerini duyuyoruz. Koronavirüsle mücadelede aşının önemi oldukça büyük.

Uzman isimler, hamile adaylara mutlaka koronavirüs aşılarını olmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

"Gebelerin COVID-19'u daha ağır seyrettiği ortada"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile koronavirüsün hamilelerdeki seyri üzerine konuştuk. Koronavirüse yakalanan gebelerin son dönemde hastaneye başvurularının arttığını söyleyen Yiyit, " Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum" diyor.

Hamilelerde aşı olmama yönünde bir eğilimin olduğunu ifade eden Yiyit, "Kafa karışıklığı ve şüphecilik görüyoruz. Sebeplerinden birisi pandemi başında bu konuda yeterli bir veri yoktu. Zaman içerisinde şunu görüyoruz ki gebelerin COVID-19'u daha ağır seyrettiği ortada" dedi.

Gebelerin tek kalple 2 canlıyı vücutlarında beslediklerini, yüklerinin fazla olduğunu belirten Yiyit, "Bebeğin büyümesine bağlı olarak karın hacimleri büyüyor, akciğer hacimleri küçülüyor. Solunum olarak da gebeleri zorlayan bir tablo ortaya çıkabiliyor" açıklamasını yaptı.

"Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum"

Prof. Dr. Yiyit, koronavirüsün seyrine göre ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak gebelerin tedavisinde zaman zaman gecikme olabileceğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Gebelerin tedavilerinde de bazen gecikme yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü her ilacı gebelere veremiyoruz, anne ve bebeğin zarar görmemesi açısından. Bebek sıkıntıya girdiğinde de sezaryenle bebeği almak için olabildiğince geciktirmeye, anne karnında daha uzun tutmaya çalışıyoruz. Annenin tedavisinde biraz gecikme yaşanıyor böyle olunca. Verilerimize baktığımızda pandeminin başından beri haziran ayına kadar geçen süre ile hazirandan eylüle geçen sürede ölümlerde 3 kat artış olduğunu gözlemledik. Bunları üst üste koyduğumuzda Delta varyantının da etkisiyle hamilelerde koronavirüsün daha ağır seyredebildiğini görüyoruz. Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum."

Gebelerin aşı olma süreleriyle ilgili merak edilenleri de yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Yiyit, son 3 aya girmeden hamilelerin aşılanmalarını önerdi.

"Gebelerin son 3 aya gelmeden aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz"

Doğuma yakın sürede enfeksiyon riskinin arttığına işaret eden Nurettin Yiyit, "Hamileliğin son dönemleri çok daha riskli. Zaten normal şartlarda son 3 ay gebelerin fiziksel olarak hareket kabiliyetlerinin azaldığı dönem. Akciğer kapasiteleri gebelerin çok düşüyor, üzerine bir de COVID-19 eklenince durum zorlaşıyor. Koronavirüsle birlikte vücudumuzun ne tür tepki vereceği bünyeyi zaten zorluyor. Bağışıklık sistemini artıracak tedavi yöntemleri kullanılıyor. Gebelerin son 3 aya gelmeden aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz" açıklamasını yaptı.

Nurettin Yiyit, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaş grubu olarak zaten tüm gebelerimizin aşılanması gerekir. En ideal aşı dönemi gebeler için aradaki 3 ay. İlk 3 ayda aşılama yapılabilir ama normal şartlarda ilk 3 ay ilaç tedavisinin gebeler için kullanılmaması yönünde bir fikir vardır. Ama şu an aşıların hamilelere zarar verdiğine dair elimizde bir veri yok. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim ki asla son 3 aya kadar aşılarını bekletmesinler."