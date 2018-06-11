Hangi Belediye Başkanı önde? 

Askerde tezekere günü yaklaşınca elimize mezürü alır, boğum, boğum keserek, şapkayı gökyüzüne fırlatacağımız günü hesaplardık. Şimdi de yerel yönetim yani Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği ile Muhtar ile azalarının seçimi yaklaştıkça ya şundadır ya bunda demek yerine filanca ankette önde falanca çıktı. Filanca ankette ise filanca öndeydi diyerek tahmin yürütmeye başladık.

Geçmişteki bir seçimde seçilmeyi ‘Allah’tan bende istemiştim. Olmayınca ona surat etmeyi pek düşünmedim. Sanırım seçilmeyenlerde ayni yolu denerler. 6 İlçe Merkezinde seçim ne durumda? Kim kazanır? Soru ve yorumları ayyuka çıktı.

Sorular ve yorumlar çoğalınca bendeniz de rahat dururmu? Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyerek klavyenin başına geçtik. Bence Lefkoşa’da Harmancı, Lefkoşa’yı harmanlayarak ürünü toplamaya başladı. Her iki seçmenden birisinin oyunu cebe indirirken ‘Maratonu’ önde götürmeye başladı. İstikrarın devamını isteyen Lefkoşa’lı net bir şekilde istikrardan yana oy kullanma eğiliminde olduğunu göstertti. Bazıları tarafından 3’ncü sırada, bazıları tarafından daha aşağılarda gösterilmeye çalışılan Hasan Sertoğlu, bana göre Mehmet Harmancı’yı takip eden bir başkan adayı. Gencay Eroğlu’nun aday olması ve bir kısım UBP oyunu alacağı ihtimali, belki de daha iyi bir konumda olabilecek olan Sertoğlu’nu fena yaraladı. Gencay Eroğlu, Gençlik Dairesi ve folklor çalışmalarının meyvesini topluyor. Gencay Eroğlu bana göre, Sertoğlu’nu geçmiş değil. Gencay’ın, babasının açıklamalarından yara aldığını söylemek mümkün. İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. Kaybettirmeyi alışkanlık haline getirdimi durmaz. Eroğlu’nun son seçimi kaybetmesi insanlarda alışkanlık yapmış olabilir. Haaaa kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol alabileceği sözcüğünü aile hatırlar ve sihirli bir el, bir başka deyişle ‘Meral’ hanımın eli kırgınlıkları unutup kızına dokanırsa, o zaman işler değişir.Peki Gencay, bu seçimi büyük bir farkla kaybederse ne olur? İşte o zaman ‘Eroğlu’ ismi çok yıpranacağı için siyaset sahnesinden silinir.

Buna Hüseyin Özgürgün’ü, kurultayda indirmek isteyen UBP’lilerin devreye girerek Özgürgün’ün ön seçim izni vermeyerek, kefil olduğu Hasan Sertoğlu’na oy vermeyecek olması düşünülürse, ikincilik yarışındaki kavga ‘Woterloo’ savaşına döner..

Ben aslında bütün insanların ve seçime katılan siyasilerin “orijinal” olarak doğduğunu,ancak bir çoğunun ya; “kopya” olarak öldüğünü yada kopya olarak ‘Mahalleye’ gönderildiğini düşünürüm. Mağusa’daorijinal işlere imza atan İsmail Arter’in, şimdilik seçimi önde götürdüğünü ve üstünlüğünü koruduğunu gözlemledim. En yakın takipçisi Ulaş Gökçe’nin kendisine ‘Hadde Mahalleye’ denilmesini istemediği için çok büyük uğraş verdiğini gözlemledim. Ulaş Gökçe’yi TDP,YKPdesteklerken, Kıbrıs Kültürünün mihenk taşlarından‘Cümbez’ ile ‘Mangalı’ sıklıkla telaffuz ettiğini görüyorum. TDP, YKP ittifakının adayı bağımsız adayUlaş Gökçe’ye bir çok CTP’linin oy vereceği de Mağusa’dayoğun bir şekilde konuşuluyor. Diğer yandan UBP eski İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu, mesivari çalım yediği UBP’nin, destek verdiği İsmail Arter’e karşı zafer kazanmak arzusunda. Güneş’imi söndürmek istediniz ve Güneş olmama karşı beni gara gavurma ettiniz diyerek sitem ettiği UBP’de bir kısım UBP’linin Güneş Güneşoğlu’nu destekleyeceği söyleniyor. Hatta,bazı DP’li lilerinde desteğini esirgemeyeceği ileri sürülüyor. Şimdilik İsmail Arter, seçimi önde götürürken, İkincilik yarışında Güneş Güneşoğlu, Ulaş Gökçe’ye bayda atarak ikinci sıraya oturmayı hedefliyor. KısacasıMağusa’da 3 bağımsız aday son düzlüğe birlikte burun farkı ile biri önde birisi biraz geride giriyor.

Anketlere göre Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar seçimi açık farkla önde götürüyor. Ve bir mucize olmaması halinde bu seçimi kazanacak gibi görünüyor. Osman Bican’a son dönemde TDP ve DP’nin desteği var. Bu yeterli olur mu? Şimdilik hayır. Ama devreye Özçınar’a tanıtım gecesi ile ilgili olarak kızgın olan Kemal Dürüst’ün de gireceği söyleniyor. Dürüst’ün devreye girmesi seçimi daha heyecanlı hale getirir. Haaa bu hareket Özçınar’ı başkanlıktan eder mi? Sanmam ama zorlayabilir.

Girne’de bağımsız belediye başkan adayıNidaiGüngördü, yarışı açık ara götürüyor. Güngördü’nün rakibi bence, bağımsız aday Sümer Aygın’dır.BirçokCTP’linin Sümer Aygın’a destek verdiği söyleniyor. Girne’de bir çok TDP’linin de ya karnı yada sırtı diyerek,NidaiGüngördü’ye oy vereceği söyleniyor. CTP adayı Birol Karaman’ın ise hatırı sayılır bir oy alması beklenirken, bugünkü durumda henüz ipi göğüsleyecek oy potansiyeline ulaşmadığı dile getiriliyor.

İskele’de durum karışık. Bütün yollar Roma’ya çıkar. Ve ben arkamda bıraktığım köprüleri yıkarım ki, ilerlemekten başka çarem kalmasın diye düşünen, Hasan Sadıkoğlu özellikle son dönemde yaptığı istihdamlar ve işlerle öne çıktı. UBP’nin desteklediği Sadıkoğlu’na, UBP içerisinde oy vermeyecek olanların olduğu da söyleniyor.Ancak açıkça bir muhalefetin olmadığı da görülüyor.İskele’de Halil İbrahim Orun sessiz ve derinden çalışma yürüttüğü görülürken, Orun’un Sadıkoğlu’nu zorlaması bekleniyor. İskele’de esas sürpriz çıkışı Fikret Civisilli’nin yaptığını görüyorum. Fikret Civisilli’ye destek vermesi beklenen CTP’nin henüz tam anlamıyla bunu yapmadığı gözlemleniyor.YDP’nin de desteğini alan Oktay Güney’in ise özellikle köylerde iyi bir oy potansiyeline sahip olduğu söyleniyor.

Lefke’de Aziz Kaya’nın aday tanıtım şöleni ve Elye’deki örgüt binasının açılışı tek kelime ile muhteşem oldu. Aziz Kaya’nın, CTP, TDP ve DP’nin tam desteğini arkasına aldığı görülürken, güzel söz söyleyenin, kimseden kötü söz işitmeyeceği felsefesinin burada tüm haşmeti ile kendini gösterttiği görülüyor. CTP gençliği ile bölge gençliğini arkasına alan Kaya’nın seçimi önde götürdüğü görülüyor.Diğer yandan UBP’li Başkan Adayı,Avukat Pirgalıoğlu’nun ise iyi başladığı seçimyarışında biraz yavaşladığına tanık oluyoruz. Pirgalıoğlu’nun biraz daha hissa verip sıkışan tekerlek rulemalarını yağlaması gerekiyor.