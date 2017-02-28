Hangi vekil kazanır hangileri kaybeder dersiniz?

Detay Gazetesinin yayınladığı anket gündeme bomba gibi düşerken, anket sonuçlarından memnun olmayanlar ‘Limoni makamdan’ memnun olanlar da Suzinak, Şen Şakrak makamından beste ve güfte yapmaya başladılar.

Cehennem nasıl ki insan yüreğinin sevginin bittiği yerdeyse, siyasette bazı siyasetçilerin söz verip de vaatlerini yerine getirmediği yerdedir.

Oğlancık ve gıccaccığın işe girme ve sözleşmelerinin uzatılması ile arazi dağıtımlarının siyaset meydanında çiftetelli ile sirtaki oynadığı bir memlekette kim ne kadar büyük atar ve vaatleri işkembe-i kübradan sallarsa sonuçta kazanan taraf olur.

Neyse, Detay Gazetesinin yayınladığı anketin oluşturduğu parti dağılımlarına bir kez daha göz atarsak, sıralamada birinci partinin UBP, ikinci partinin CTP, üçüncü partinin Halkın Partisinin, dördüncü partinin TDP ve beşinci partinin de Demokrat Parti olduğunu görürüz.

Tabi barajın üstünde kalan bu partileri %3’lük oy oranı ile YDP, ve %1’ler ile BKP, YKP, TKP/YG ile KSP’nin izlediğini de söyleyebiliriz.

Partiler tamam da peki bu partilerin siyasetini ön plana çıkartan vekillerin durumu nedir diye soran olabilir. Hemen onu da söyleyelim. Ve isterseniz partileri ile kan bağı olup da can bağı olmadığı için yeterli eforu sarf etmeyen kısacası bugüne göre ankette kaybedebilecekleri ön plana çıkan vekillerden söze başlayalım. Ve müsaade ederseniz, ilk olarak gönlünü defter yaptığı için eşi dahil, gelip karalayanların çok olduğu için halkın kapsama alanından çıkan Ergün Serdaroğlu’ndan başlayalım.

Sonrasında ise sırada, Girne Emirnamesinde yedi katı, on kat yapınca, 10’uncuncu kattan baş aşağı düşen ve kırılmadık kemiği kalmayan, Ömer Kalyoncu ile devam edelim. Kalyoncuyu, hatip olmasına karşın bir süre sesi 4 oktav yerine yarım oktavdan çıkan, Ferdi Sabit Soyer’in takip ettiğini dile getirelim.

Çok gezen çok bilir felsefesinden hareket eden ancak çok gezenin ayağına b… bulaşır sözünü kulak arkası eden Alanlı’nın da, nedenini niçinini anlayamadığım sebeplerden dolayı Pandoranın kutusunda kalacağı söyleniyor.

Partisine Mesivari çalım atarak, bay bay diyen Hasan Taçoy, Hamit Bakırcı, Hakan Dinçyürek, anketörlere göre Meclise mendil sallayacak siyasiler arasında gösteriliyor. Yine parti kurmak için TDP’ye adios diyen Çakıcı’nın partisinin baraja takılma ihtimali nedeniyle ceylan derili koltuklara veda edebileceği öne sürülüyor.

Bunun dışında, Güzelyurt Bölgesinden sarj yapılmadığı için pili biten Sayın pillinin, Biray Hamzaoğlularının, Birikim Özgür’ün ve Özkan Yorgancı’nın, Pandora’nın kutusundan çıkmak için çok çalışmaları gerektiğinden dem vuruluyor.

Ancak kaybedenlerin yanısıra kazanacak olanlardan da dem vuruluyor. Anketörler, UBP’den, Hüseyin Özgürgün’ün, Kemal Dürüst’ün, Sunat Atun’un, Faiz Sucuoğlu’nun, Hamza Ersan Saner’in, Zorlu Töre’nin ve Nazım Çavuşoğlu’nun, CTP’den Tufan Erhürman’ın, Asım Akansoy’un, Armağan Candan’ın DP’den Mustafa Arabacığolu ile Serdar Denktaş’ın, TDP’den, Hüseyin Angolemli’nin, Zeki Çeler’in, yeniden ceylan derili koltuklara oturacağını dile getiriyor.

Keza Yine anketler, halen mecliste olmayan ancak kazanabilecekler listesinde yer verdikleri, HP Başkanı Kudret Özersay’ın, TDP Başkanı Cemal Özyiğit’in, UBP Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu’nun, MYK üyesi Derviş Ekşici’nin, TDP Genel Sekreteri Asım İdris’in, DP Genel Sekreteri Afet Gürcafer’in, DP Başkan Yardımcısı Kenan Akın’ın ve son zamanlarda popülaritesi yükselen HP Genel Sekreteri Tolga Atakan’ın bugün itibarı ile Milletvekilliğine seçilebileceklerini söylüyor.

Biz anketörlerin elçisiyiz. Ve lütfen elçiye zeval olmasın diyoruz.