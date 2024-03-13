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Harmancı: Dokunulmazlıkları kaldırmayanlar yolsuzluğa bulaşanlar kadar kirlidir

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde ülkede büyük ses getiren ‘sahte diploma soruşturmalarının’ ardından, “Dokunulmazlıkları kaldırmayanlar yolsuzluğa bulaşanlar kadar kirlidir” dedi.
Harmancı: Dokunulmazlıkları kaldırmayanlar yolsuzluğa bulaşanlar kadar kirlidir

Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde ülke gündeminde oldukça geniş yer edinen ‘sahte diploma soruşturmalarının’ ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım  yaptı.

Harmancı, “Dokunulmazlıkları kaldırmayanlar yolsuzluğa bulaşanlar kadar kirlidir” diyerek, bunlar yapılana kadar ülke kilitlenemiyorsa arınmanın da kimse tarafından talep edilmediği anlamına geldiğini söyledi.

Harmancı, “Bu kadar yaşanan rezillik, yolsuzluk karşısında susan bu ülkeyi bir milim bir çıngı sevmiyordur” dedi.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

Bu kadar yaşanan rezillik, yolsuzluk karşısında susan bu ülkeyi bir milim bir çıngı sevmiyordur.

İğneden ipliğe herkes bu yolsuzlukların ucu nereye gidecekse gitsin, kime dokunacaksa dokunsun tavır almaya ihtiyacı vardır.

Bir yapının içinde dürüst olduğunu iddia edenler bu kadar yolsuzluk karşısında susuyorlarsa veya tarafına bile bakmıyorsa onlar da kirlidir.

Dokunulmazlıkları kaldırmayanlar yolsuzluğa bulaşanlar kadar kirlidir, bunlar yapılana kadar ülke kilitlenemiyorsa biz de arınmayı talep etmiyoruz demektir.

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