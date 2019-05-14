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Haşere ile mücadele eğitimi verildi

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K. T. Belediyeler Birliği, belediyelere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.
Haşere ile mücadele eğitimi verildi

Tüm belediyelerin hizmet alanında daha etkin çalışmasına destek olmak için devam eden çalışmalar kapsamında bugün haşere ile mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

“Vektör Mücadelesinde Yeni Nesil Çözümler ile Ekonomik Sürdürülebilirlik” başlıklı eğitim çalışması, K. T. Belediyeler Birliği ile Cyprus Pest Control LTD işbirliğinde yapıldı.

Belediyelerin sağlık birimi çalışanlarının katıldığı eğitim çalışması, 09.30-13.00 saatleri arasında  K. T. Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirildi.

Katılımcılara, larva mücadelesi, ergin sivrisinek, ergin karasinek, yürüyen haşere (hamamböceği) ve kemirgenlerle mücadele konusunda bilgilendirildi.

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