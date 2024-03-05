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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem!
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TÜRKİYE
05.03.2024 09:35
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.15 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
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