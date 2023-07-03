Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|ÇAMLIBEL
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|30 °C
|LAPTA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|29 °C
|AKDENİZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|33 °C
|BOĞAZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|ALEVKAYA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|ESENTEPE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|29 °C
Batı Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|31 °C
|GÜZELYURT
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|35 °C
Orta Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|37 °C
|ERCAN
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|35 °C
Doğu Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|33 °C
|BEYARMUDU
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|31 °C
Doğu Sahil
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|İSKELE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|34 °C
Karpaz
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|33 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE.GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE.GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE.GÖRÜŞ İYİ.
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir
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