  • BIST 5.759,11
  • Altın 1604.93
  • Dolar 25.986
  • Euro 28.3761
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Hava bugün nasıl olacak?

» »
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK VE AZ BULUTLU°C32 °C
ÇAMLIBELAÇIK VE AZ BULUTLU°C30 °C
LAPTAAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C
AKDENİZAÇIK VE AZ BULUTLU°C33 °C
BOĞAZAÇIK VE AZ BULUTLU°C32 °C
ALEVKAYAAÇIK VE AZ BULUTLU°C32 °C
ESENTEPEAÇIK VE AZ BULUTLU°C29 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK VE AZ BULUTLU°C31 °C
GÜZELYURTAÇIK VE AZ BULUTLU°C35 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK VE AZ BULUTLU°C37 °C
ERCANAÇIK VE AZ BULUTLU°C35 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK VE AZ BULUTLU°C33 °C
BEYARMUDUAÇIK VE AZ BULUTLU°C31 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK VE AZ BULUTLU°C32 °C
İSKELEAÇIK VE AZ BULUTLU°C34 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK VE AZ BULUTLU°C33 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE.GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE.GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE.GÖRÜŞ İYİ.

 

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında seyredecek28 Haziran 2023 Çarşamba 12:36
  • Bayramda hava nasıl olacak?26 Haziran 2023 Pazartesi 17:19
  • Sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek25 Haziran 2023 Pazar 08:31
  • Sıcak hava devam edecek23 Haziran 2023 Cuma 15:28
  • Bugünden itibaren hava sıcaklıkları artıyor23 Haziran 2023 Cuma 08:21
  • Hava sıcaklığı artıyor22 Haziran 2023 Perşembe 08:37
  • Hava Sıcaklığı Yükseliyor21 Haziran 2023 Çarşamba 09:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak21 Haziran 2023 Çarşamba 08:32
  • Hava sıcaklığı yükseliyor...20 Haziran 2023 Salı 16:34
  • En Çok Yağış Nereye Düştü20 Haziran 2023 Salı 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti