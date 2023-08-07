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Hava nasıl olacak?

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Sıcak ve nemli hava devam edecek
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, 5-11 Ağustos tarihlerini kapsayacak haftada açık ve az bulutlu hava beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek; rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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