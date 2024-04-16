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Hava nasıl olacak?

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak
Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16 – 22 Nisan tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemiyle ılık ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde ise 25 – 28 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

 

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