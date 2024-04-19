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Sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek

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Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar yükselecek. Cumartesi günü yer yer yağmur bekleniyor.
Sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar yükselecek. Cumartesi günü yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre KKTC, 18-24 Nisan tarihleri arasındaki periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin, diğer yarısında ise yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sisli; yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; pazar, pazartesi, salı az bulutlu; çarşamba günü ise çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk ve son günleri iç kesimlerde 33-36, diğer günlerde ise iç kesimlerde ve periyod boyunca sahillerde 27-30 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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