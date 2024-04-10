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Sağanak cumartesine kadar devam edecek

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Meteoroloji Dairesi, yağışların cumartesine kadar devam edeceğini kaydetti.
Sağanak cumartesine kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi, yağışların cumartesine kadar devam edeceğini kaydetti.

Dairenin 11-17 Nisan dönemine ilişkin hava raporuna göre, hava yarın, 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi yer yer yağışlı, sabah saatleri ise sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimlerde 24-27, daha sonra 28-31 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde ise hava sıcaklığı 23-26 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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