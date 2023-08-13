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Hava sıcaklığı 37- 40 derece dolaylarında olacak

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Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklığının ise 37- 40 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı 37- 40 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, hava bugün açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli. Pazar parçalı az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazartesi parçalı az bulutlu, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli esecek.

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