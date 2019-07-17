Hayat Boyu Devam Edebilen Bir Hastalık: Romatoid Artrit

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları anabilim dalından Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Vahedi, romatoidartrit hastalığı hakkında bilgi verdi. romatoid artrit hastalığının en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu, kronik bir hastalık olduğunu yani uzun süren bir hastalık olduğunu belirtti. bu hastalığın en fazla kadınlarda görüldüğünü ve 25 ile 55 yaş arasında daha sık görülen bir hastalık olduğunu belirtti.

En Fazla Görülen Eklem Romatizması

Romatoid Artritin en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın kronik bir hastalık olduğunu belirtti. Romatoid Artritin uzun süren bir hastalık olduğunu da söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hatta bu hastalığın hayat boyu devam edebilen bir hastalık olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Hülya Vahedi sözlerine şöyle devam etti: “Romatoid Artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, Romatoid Artrit görülme olasılığı normale göre iki veya on katı daha fazladır. Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en çok sorumlu tutulan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol oynar. Çevresel faktörlerden ise en çok sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu Porphyromonas gingivalis isimli bakterinin Romatoid Artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir.”

Kadınlarda Sık Görülmekte

Romatoid Artrit hastalığının yaklaşık olarak %0,5 veya %1 sıklığında görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın en sık kadınlarda görüldüğünü belirtti. Bu hastalığın en sık 25 – 55 yaşları arasında başladığını söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görüldüğünü belirtti ve ayni zamanda Romatoidartrit sistemik bir hastalık olduğu içinde eklemlerin dışında, cilt altı nodülleri, akciğer ve kalp de ve diğer bazı organlarda da belirtiler görülebildiğini belirtti.

Belirtiler

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğu yaptığını belirtti. Hastalığın tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başladığını söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, ayni zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görüldüğünü belirtti. Uzm. Dr. Hülya Vahedi sözlerine şöyle devam etti: “Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik Romatoid Artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur.”

Bazı vakalarda Romatoid Artrit hastalığının çok hızlı gelişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın tüm eklemlerde ağrı, şişme ve tutukluk yaptığını belirtti. Hatta Romatoid Artrit hastalarının yataktan kalkamayacak kadar ağrılarının ve tutukluğunun olabileceğini de söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bazen hastalığın tek bir eklemde veya birkaç eklemde ortaya çıkabileceğini belirtti.

Türleri

Romatoid Artrit hastalığının birde palindromik denilen bir başlangıç şekli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu tür başlangıçlarda tek bir eklemde akut bir şişme olduğunu ve yaklaşık üç gün içinde tamamen iyileşebildiğini belirtti. Ayni zamanda bu atakların aylar sonra tekrar başka eklemde tekrarlanabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın birde ileri yaşlarda başlayan bir Romatoid Artrit türü olduğunu belirtti. Bu türde de hastalığın omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başladığını söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, Polimiyaljiya Romatika isimli bir başka hastalıkla karıştırılabileceğini belirtti.

Tanı ve Tedavi

Romatoid Artrit hastalığına yakalanan kişilerin tanı ve tedavisinin gecikmesi ile ellerde kuğu boynu deformitesi, düğme deliği deformitesi ve Ulnardeviasyon gibi deformitelerin görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın teşhisinin nasıl konulduğu hakkında bilgi verdi. Romatoid Artrit hastalığının teşhisinin esas olarak hastaların yakınmaları ve muayene bulguları ile konulabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastaların takibi ve bazı laboratuvar ve radyolojik bulgularında teşhis koymada yardımcı olabileceğini belirtti. Uzm. Dr. Hülya Vahedi sözlerine şöyle devam etti: “Diğer muhtemel hastalıklarında dışlanması gerekmektedir. Romatoid Artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılmaktadır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizlerinde ilaç tedavilerinin yanında yapılması gerekmektedir.”