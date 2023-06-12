Her on kadından biri bebeğiyle bağ kurmakta zorlanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre; yeni doğum yapan kadınlar bebekleriyle bağ kurmakta zorlanıyor. Araştırma kapsamında gerçekleşen ankete katılan kadınların yüzde 73'ü, doğumdan sonraki ilk haftalarda bu konuda sağlık personelinden hiçbir destek görmediklerin

Uzmanlar, sağlıklı çocuk gelişimi için anne ve bebek arasındaki bağa dikkat çekse de doğum yapan kadınların yaklaşık yüzde 73’ü doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde bebekleriyle bağ kurma konusunda hiçbir bilgi veya tavsiye almadıklarını söylüyor.

Ebeveyn-Bebek Vakfı tarafından binden fazla anneyle yapılan bir ankete göre, kendiliğinden bebeğe bağlanacağı kanısının yaygın olması toplumsal baskı olarak kadınların karşısına çıkıyor ve kendilerini suçlu hissetmelerine neden oluyor.

Uzmanlara göre; hamilelik sırasında bebeğe bağlanmayı olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında annenin fiziksel ve zihinsel sağlığı ve bebek kaybı gibi geçmiş travmalar yer alıyor.

Ebeveyn-Bebek Vakfı’nın Başkanı Tamora Langley şunları söyledi: “Personelin zaman konusunda baskı altında olduğunu anlıyoruz, ancak fiziksel sağlığın yanı sıra duygusal sağlığı da kontrol etmenin bir norm haline gelmesi gerekiyor. Bu sorunla mücadele eden ebeveynlerin uzman ebeveyn-bebek ilişkisi desteğine ihtiyaçları olabilir. Hamile kadınların ihtiyaç duyduklarında yardım isteyebileceklerini hissetmeleri için ‘mükemmel ebeveyn’ efsanesine meydan okumalıyız.”

“EN BÜYÜLÜ ZAMAN”

Ankete katılan bir kadın, sağlıklı bir hamilelikten önce çok sayıda gebelik kaybı yaşamasına rağmen, tekrar aynı durumu yaşama ihtimaline karşı bebeğiyle bir ilişki kurmayı düşünmenin zor olabileceğini kimsenin anlamadığını ve hatta bahsetmediğini söyledi.

Bir diğeri, “Bende bir sorun olduğunu düşündüm çünkü oğlumu hemen sevemedim ve herkes ‘en büyülü zaman’ gibi şeyler söylüyordu” dedi.

Ankete katılanların yüzde 71’i hamilelik sırasında bebekleriyle bağ kurmak için daha fazla destek almak isterken, yüzde 64’ü doğum öncesi bakımları sırasında kendileriyle bağ kurma hakkında kimsenin konuşmadığını söyledi.

Bristol Üniversitesi’nden Andrew Whitelaw, İngiltere’de anne ölümlerinin en yaygın nedeni intihar olduğundan, annelerdeki psikiyatrik sorunları belirlemeye daha fazla odaklanılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Whitelaw, anne-bebek arasındaki bağı teşvik etmenin en etkili yollarından birinin, bebeği doğumdan sonra bir saat kadar annenin göğüsleri arasında ten tene temas olduğunu söyledi.