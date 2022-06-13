Hindistan'da İslam'a hakareti protesto eden müslümanların evleri yıkıldı

Hindistan’da İslam’ı ve Müslümanları hedef alan söylem ve eylemler son bulmuyor.
Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma’nın bir televizyon programında İslam’a ve Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli ifadeleri tansiyonu yükseltti.
Sharma’nın ardından, Halk Partisi gençlik politikalarından sorumlu bir yetkili, İslam’ı hedef alan paylaşımlarda bulundu.
Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal de benzer ifadeler kullandı.
Protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi gözaltına alındı
Hindistan’da İslam karşıtlığının üst perdeden dillendirilmesi, ülkedeki Müslümanların tepkisine yol açtı. Protesto gösterileri düzenlendi.
Carkand eyaletinde 10 Haziran’daki protestolarda 2 kişi katledildi. Uttar Pradeş eyaletinde de 300’den fazla kişi gözaltına alındı.
Hindistan’da tartışmalı yıkım
Protestoların ardından Uttar Pradeş’te tartışmalı bir karara imza atıldı. Protestolara katılan Müslümanlardan bazılarının evlerinin yasa dışı olduğu ileri sürüldü.
3 Müslüman’ın evi buldozerlerle yıkıldı, öncesinde tahliye tebligatının yapıldığı iddia edildi.
Hindistan polisinden Müslüman gençlere işkence
Uttar Pradeş eyaletinde, Hindistanlı polislerin Müslüman gençleri darp ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Polislerin ellerindeki coplarla gençlere şiddet uygulaması tepki çekti.
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