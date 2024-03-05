Hırsızlık ve Kastî Hasar: Gazimağusa ve İskele'de Zanlı Tutuklandı, Çalınan Değerler Tespit Edildi

Gazimağusa ve İskele bölgelerinde 9 Şubat ile 3 Mart 2024 tarihleri arasında meydana gelen bina, dükkan ve ev açma, hırsızlık ve kastî hasar olaylarına ilişkin ileri düzeyde bir soruşturma yürütülmektedir. Söz konusu olaylarda zanlı olarak belirlenen Y.U. (E-32) isimli şahıs, emniyet güçlerince tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yapılan sorgulamalarda, zanlının bir bina, bir dükkan ve bir ikametgah içerisinde muhafaza edilen değerlerin çalındığı tespit edilmiştir. Çalınan değerler arasında toplam 27.000 ABD doları ve 15,050 TL nakit para, 5 adet çeyrek altın, farklı markalarda toplam 147 paket sigara, kimlik kartları ve sürücü ehliyetleri bulunmaktadır.

Olaylarla ilgili detaylı soruşturma devam etmektedir